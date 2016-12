Meine Bücher

Marketeasing. Werbung total anders



Wer nicht wirbt stirbt, sagen die Werbeleute. Stimmt. Aber wer auf übliche Art und Weise wirbt, stirbt auch. Vielleicht sogar schneller. Denn die klassische Werbung ist nutzlos, sauteuer und nervt die Konsumenten. Ganz ehrlich: Die klassische Werbung ist tot.



Doch was kommt jetzt? Marketeasing! Marketeasing ist Marketingkommunikation, die neugierig macht, verlockend und anziehend ist. Marketeasing lässt Ihren Kunden die Freiheit, sich auf Ihre Werbung einzulassen oder nicht. Marketeasing bedeutet nützliche Informationen zu teilen und Ihre Kunden aktiv in die Kommunikation rund um das Unternehmen einzubinden. Das Buch zeigt wie Sie mit dem „neuen Konsumenten“und den Veränderungen in der Medienlandschaft umgehen. Es erläutert, wie Sie Ihre Kunden anziehen, einbeziehen und zu Botschaftern des Unternehmensmachen. Es zeigt Ihnen, wie Sie Werbung für sich arbeiten lassen und in den neuen Medien – zwischen Weblogs und Handys, in Communities und Chatrooms – Fuß fassen.

"Selten hat mich ein Fachbuch derart gefesselt, in seinen erläuternden Erklärungen und Beispielen so gut "abgeholt" und auf verständliche, hoch motivierende und ansteckende Weise dazu gebracht, (weiter als bisher) über Sinn und Unsinn des Old School-Marketing nachzudenken. Zugegeben, es ist eine teils spitze Feder - aber sie überzeugt an allen Ecken und Enden." Jan-Erik Meyer

200 Seiten, 15,8 x 23,5 cm, kartoniert, EUR 29.80, Erich Schmidt Verlag Berlin, ISBN: 3-503-09052-5





Mundpropaganda-Marketing: Was Unternehmen wirklich erfolgreich macht.



Sprechen Ihre Kunden positiv über Ihr Unternehmen? Hoffentlich. Denn positive Mundpropaganda ist der zentrale Erfolgsfaktor für Ihr Geschäft. Mundpropaganda macht Musiker zu Popstars, Kinofilme zu Kassenschlagern oder neue Unternehmen innerhalb weniger Jahre zu Marktführern. Positive Mundpropaganda sorgt dafür, dass Produkte zu Bestsellern werden, negative Mundpropaganda kann sie vom Markt fegen. Was hat Mundpropaganda mit Wachstum und Profit zu tun? Wie entdecken Sie, was man über Sie spricht? Wie sorgen Sie selbst dafür, dass man begeistert über Sie spricht? Dieser Ratgeber zeigt es Ihnen: Alles über die theoretischen Grundlagen, neueste Forschungsergebnisse, aktuelle Erfolgsbeispiele, Checklisten, praxisnahe Tipps und Handlungsanleitungen für den Einsatz von Mundpropaganda-Marketing.

Taschenbuch, 200 Seiten , EUR 10,00 , Beck-Wirtschaftsberater im dtv; ISBN-10: 3423509147





Werbung mit kleinem Budget



Was ist das richtige Werbemittel für meine Ziele? Welche Medien soll ich nutzen? Wann brauche ich Expertenhilfe? Was kann und muß ich als Unternehmer/in selber machen? Wie werbe ich richtig? Ganz ohne Werbedeutsch zeigt der Ratgeber, was man für erfolgreiche Werbung braucht, gibt praxisnahe Tipps und Handlungsanleitungen und stiftet an zu neuen unkonventionellen Ideen, die nicht die Welt kosten, aber maximale Wirkung zeigen.



"Perfekt! Das ist wohl das einzige Wort, das diesem Buch gerecht wird. Selten habe ich so gerne fünf Sterne vergeben. Das Buch beeinhaltet alles, was der Kleinunternehmer und Neugründer wissen muss. Röthlingshöfer hat hier ein Werk verfasst in dem der Leser kompakt, umfassend, lückenlos und leicht verständlich über die Basics des Marketings aufgeklärt wird!" Artland Marketing

Tachenbuch, 220 Seiten, EUR 10.-, Beck-Wirtschaftsberater im dtv , ISBN 3 423 50876-0

Kauf! Mich! Jetzt! Die besten Werbestrategien für Autoren und Selbstverleger



Wer sein Buch verkaufen will, darf die Werbung nicht dem Verlag überlassen. Das Werbehandbuch, das zeigt wie Autoren clever und preiswert für sich werben können. Mit aktuellen Erfolgsbeispielen aus aller Welt.



"Der Autor versteht es blendend, seinen Lesern das Thema nahezubringen. Wenige können trockene Sachthemen derart spannend darlegen." Hans-Peter Röntgen



"Wenn ein Autor ein Buch braucht, dann dieses. Es ist der perfekte Ratgeber, und ich empfehle auch denen, die vor haben, ein Buch zu schreiben, sich "Kauf! Mich! Jetzt!" schleunigst zu besorgen. Man muss mit der Vermarktung nämlich nicht warten, bis das Buch fertig ist. Es gibt einem einen gewaltigen Motivationsschub." Marion Bretländer

Paperback 192 Seiten, EUR 14,90 , Books on Demand GmbH, Norderstedt, ISBN 3-8334-1810-9

Die 100 größten Werbefehler ...und was Sie dagegen tun können



Fehler sind immer doof. Aber wenn Sie als Unternehmen Werbung machen, sind Fehler nicht einfach nur doof oder peinlich. Sondern sie kosten Geld. Fehler sorgen dafür, dass Sie mehr Geld für Werbung ausgeben müssen als nötig wäre. Oder sie verhindern, dass die erwünschten Umsätze auch hereinkommen. Wie Sie es auch drehen und wenden. An der Fehlerbekämpfung kommen Sie nicht vorbei. Denn weniger Fehler = mehr Geld.



Oder, um es mit der guten alten Pareto-Regel zu sagen: 20 % weniger Fehler, 80 % mehr Erfolg.

Mit diesem Buch decken Sie die schlimmsten Fehler auf. Was sind das überhaupt für Fehler? Die unterschiedlichsten! Manche passieren aus Unkenntnis, manche aus Schusseligkeit, manche aus einem Mangel an Planung und Voraussicht. Bei wieder anderen haben die Beteiligten entweder nicht lange genug nachgedacht oder ihr Denken galoppierte komplett in die falsche Richtung. Wieder andere passieren aus bloßer Eitelkeit oder weil jemand besonders originell sein wollte.

Es gibt zwei Arten das Buch zu nutzen. Entweder man liest es durch, lacht sich über die darin enthaltenen Fehler der anderen schlapp und murmelt dabei ein unhörbares „Ichdochnicht“. Oder man sieht es als Checkliste, die man Schritt für Schritt abhakt, um mehr Erfolg zu haben.



"Dieses eBook sollte jeder Unternehmer und Existenzgründer gelesen haben. Dort sind die Werbetipps enthalten, die ich seit längerem schon in der Werbepraxis vermisst habe. Kurz und schlüssig beschrieben und mit pfiffigen Beispielen gespickt. Übrigens möchte ich das Buch auch mal einigen von meinen Kollegen aus der Werbebranche empfehlen, in der Hoffnung in Zukunft weniger Werbesünden zu sehen. Etwas habe ich aber zu bemängeln: Es gibt "Die 100 größten Werbefehler" nicht in gedruckter Form. Ich hätte es mir gerne ausgedruckt. Das sollte sich schnell ändern, denn das Buch gehört in jedes Chefregal." Tobias Kolesnyk, red baron werbeagentur

Kindle Edition, ca. 120 Seiten , Selbstverlag, Preis 4,99 Euro, ISBN 978-3-00-036335-1