Hören Sie auf normal zu sein: Die Hausfrauen-Küche im Fünf-Sterne-Hotel

Um bemerkenswert zu werden, hilft eines fast immer: Die ausgetretenen Pfade der Branche verlassen und es einfach mal wagen, anders zu sein.

Das hat die indische Hotelgruppe The Gateway Hotels jetzt getan. In den Küchen der insgesamt 17 Häuser ( Zimmerpreise um die 400 US-Dollar) kochen nun auch indische Hausfrauen neben den Profiköchen. Das Menü, das die Hausfrauen nach ihren eigenen Rezepten kochen, wird als regionale Küche nach Hausfrauenart verkauft und kommt super an.

Die Hausfrauen haben einen eigenen Bereich in der Profiküche, der mit den üblichen Gerätschaften ausgestellt ist, die sie von ihrem eigenen Haushalt her kennen. Sterneküche und Hausfrauenküche in einem Haus? Warum eigentlich nicht?

Mehr dazu, auch Bildmaterial hier. Via Zukunftsletter