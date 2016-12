Warum Sie mehr für Stammkunden ausgeben sollten

20 % der Bestandskunden in Deutschland sorgen für fast 40 % des Umsatzes in einem Online-Shop - so eine aktuelle Untersuchung (Adobe Digital Index). Doch Shopbetreiber geben rund 80 % ihres Werbebdugets für die Gewinnung von Neukunden aus.

Eine Fehlinvestition, wie Leser dieses Blogs schon seit Jahren wissen. Nach der Adobe-Untersuchung geben Stammkunden auch 3-7 mal pro Websitebesuch aus als der durchschnittliche Besucher.

Stammkunden sind aber mehr als Umsatzbringer und auch deshalb sollte man ihnen mehr Aufmerksamkeit widmen. Stammkunden sind z.B. hervorragende Empfehler und Werbebotschafter. Sie geben wertvolles Feedback als Produkttester, können bei Ideenfindung und Entwicklung eingebunden werden.

Zu Recht sagen die Macher der Studie: Ihre Kunden gehen mit Ihnen durch dick und dünn.

Was machen Sie mit Ihren Stammkunden?