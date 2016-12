Das eigene Know-how zu einem neuen Produkt zusammensetzen

Hand aufs Herz: haben Sie schon mal am eigenen Wohnort in einem Hotel übernachtet? Dürfte selten vorkommen. Doch beim Berliner Hotel Ellington macht man den Versuch, Berliner aus der eigenen Wohnung ins Hotel zu locken. Mit dem Arrangement "Sie genießen - wir putzen!".

"Ziehen Sie am Freitag aus Ihrer Wohnung aus und überlassen Sie einfach uns den Wochenend-Putz!" sagen die Hotelmanager. Und das gibts alles inklusive: Frühstück am Samstag, Brunchbuffet am Sonntag inkl. Livemusik und Crémant, Kinokarten, Dinner-Menü und begleitende Getränke, Reinigung Ihrer Wohnung mit 80 qm.

Clevere Idee. Ich habe nicht nachgefragt, wie gut das Angebot angenommen wird. Eine Journalistin hat es jedenfalls ausprobiert und hier darüber berichtet.

Manche Ideen müssen kein Geld bringen, sondern nur geldwerte Vorteile, wie einen Medienbericht, einen Blogbeitrag oder Mundpropaganda.