Kompliment an die Deutsche Bahn und ihr Social Media Team

Wer sich bei Facebook oder in anderen sozialen Netzwerken der Kritik ausgesetzt sieht, der hat es nicht immer leicht: Wie auf den (oft verständlichen) Ärger der Kunden reagieren? Unternehmen, die zu schablonenhaft antworten, verschlimmern das Problem eher. Deshalb muss jede Kritik eine individuelle Reaktion erfahren.

Und genau diese perfekte individuelle Reaktion ist der Deutschen Bahn gelungen, wie Sascha Hüsing in seinem Blog "Im Zug unterwegs" berichtet.

Was ist passiert? Nutzerin Franzi-Do machte ihrem Ärger auf humorvolle Weise Luft, indem sie der Deutschen Bahn die Liebesbeziehung aufkündigte.

"Meine liebste Deutsche Bahn, seit vielen Jahren führen wir nun eine abenteuerliche Beziehung. Wir haben Tiefen überstanden, in denen du sehr einengend und besitzergreifend warst und mich manchmal überraschend mehrere Stunden festgehalten hast, weil es dir nicht gut ging. Ich verstehe ja, dass dich der Winter so überrascht hat. Für uns kam er auch so plötzlich.



… Dass du mich jetzt aber bei klirrender Kälte fast 45 Minuten warten lässt ohne Bescheid zu sagen und dann gar nicht auftauchst, das geht nun wirklich zu weit.



... Es tut mir sehr leid, aber ich denke nun wirklich über eine endgültige Trennung nach."

Und was macht die Bahn... antwortet auf die gleiche humorvolle Weise:

"Hallo meine liebste Franzi Do,



es tut mir so leid. Ich weiß, dass ich in der Vergangenheit viele Fehler gemacht habe und nicht immer pünktlich bei unseren Treffen war. Dafür möchte ich mich in aller Form bei Dir entschuldigen. Ich habe die Zeit mir Dir sehr genossen. Manchmal wollte ich, dass sie kein Ende hat. Das ich manchmal anhänglich bin, weiß ich. Es fällt mir schwer loszulassen. Dass ich Dich mit dieser Zuneigung erdrückt habe, ist unentschuldbar und mein größtes Laster. Das wir heute einen Termin hatten, habe ich total vergessen. Wo und wann waren wir verabredet? Ich schaue dann gerne einmal in meinem Terminkalender nach.

... ich werde dich vermissen!"

Inzwischen haben zahlreiche Zeitungen das Thema aufgegiffen. Hier können Sie die ganze Geschichte bei Facebook nachlesen.