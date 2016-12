Was macht das Schwein in der Bibliothek?

Es wird zerlegt. Passend zu der Meldung, dass wir Deutschen pro Kopf 60 kg Fleisch jährlich verzehren, stoße ich auf diese unappetitliche Nachricht: Die Johnson County Bibliothek hat eine Veranstaltung unter dem Motto "Books & Butchers" ins Leben gerufen. Im Rahmen dieses Events hat da am 2. November 2012 ein Metzger ein Schwein vor rund 100 Zuschauern zerlegt. "Erwarten Sie keine langweilige Präsentation", so der Werbetext, "wir haben ein richtiges Schwein, mit richtigen Messern und schneiden wirklich in richtiges Fleisch. Das wird richtig unterhaltsam!"

Spätestens bei diesen Zeilen wird es richtig eklig. Die einzige inhaltliche Begründung für dieses Spektakel findet sich auch auf der Website: Der Metzger habe sein Know-how natürlich aus Büchern.

Eine böse Vorahnung befällt mich. Veranstaltungen wie diese werden wir wohl auch bald in Deutschland sehen. Denn ich befürchte, dass sich zwar weniger Bibliotheken als vielmehr dahinsiechende Buchhändler in ihrer Verzweiflung auf zweifelhafte Eventideen in Kürze nur so stürzen werden.