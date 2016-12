Coole Werbeidee: Drohne bringt Freibier

Zivile Drohnen sind ja weltweit im Kommen - so auch in Südafrika. Dort werden sie anlässlich eines Musikfestivals als individuelle Biertransporter eingesetzt. Die Drohnen wurden so konstruiert, dass sie eine Getränkedose transportieren können und diese dann direkt über dem Besteller ausliefern. An einem Fallschirm schwebt sie dann sicher zu Boden.

Bestellt wird via Smartphone und lokalisiert werden die durstigen Besteller natürlich über die GPS-Ortung. Während des Festivals kann so jeder Besucher eine Dose Freibier ordern.

Noch habe ich Zweifel, ob das nicht nur eine Fake-Meldung ist, mit der sich das OppiKoppi Festival, die Brauerei Windhoek und die Firma Darkwing Aerials (ein Unternehmen, das sich auf Filmaufnahmen via Drohne spezialisiert hat) weltweit ins Gespräch bringen wollen.

