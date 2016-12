Werbung mit kleinem Budget - Jetzt in 3. Auflage erschienen

In diesem Jahr ist Werbung mit kleinem Budget in 3. Auflage erschienen. 2008 kam dieser Ratgeber zum ersten Mal heraus - seitdem hat sich eine Menge getan. Vor allem, wenn es um das Thema Werbung im Internet geht. Diese Kapitel wurde in der dritten Auflage kräftig erweitert und nahezu vollständig neu geschrieben. Auch Fallbeispiele, rechtliche Hinweise, Preisangaben und vieles mehr sind jetzt auf dem neuesten Stand.

Vom Verlag wurde das Buch komplett neu gesetzt und gestaltet - zur Wiedererkennung wurde das Cover beibehalten. Jetzt hat es rund 268 Seiten und kostet 14,90.

Bei Amazon und anderen Buchstores fehlen noch die Rezensionen - die finden sich alle bei den beiden früheren Auflagen.



Haben Sie Lust, "Werbung mit kleinem Budget" zu rezensieren - in Ihrem Blog, Online- oder Printmagazin? Dann schreiben Sie mir eine Mail oder Ihren Hinweis ins Kommentarfeld.